Primo maggio, M5s "non si spezzi corteo"

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Non spezzare in due il corteo del Primo Maggio e consentire a tutti, anche allo 'spezzone sociale' di arrivare in piazza San Carlo. E' l'appello lanciato da alcuni esponenti del M5S torinese e piemontese in vista della manifestazione di domani. "Negli ultimi anni il corteo è stato letteralmente spezzato in due da un cordone di polizia" scrive su Facebook la consigliera comunale Valentina Sganga. "L'idea che anche quest'anno sindacato e istituzioni affrontino la manifestazione dei lavoratori come un rito da assolvere velocemente, quello del comizio nella piazza piena solo di funzionari con la polizia incaricata di sbarrare la strada a ogni tipo di contestazione - è il pensiero della consigliera M5S - non può essere il messaggio da lanciare nella città del Nord che più di tutte ha patito la feroce politica di impoverimento dei ceti medio bassi".

Sganga auspica che "si desista da qualunque provocazione" e si appella "al Questore perché vigili sulla sicurezza di noi tutti, senza però spezzare il corteo".