Due incendi nella notte nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Due incendi in poche ore, fra ieri sera e la notte scorsa, sono divampati in altrettante località a una decina di chilometri l'una dall'altra nel Torinese.

A Villastellone è andato in fiamme un garage in via Cardellino. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio evitando che raggiungesse le abitazioni. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti.

Sembra essere stato provocato da un corto circuito, invece, il rogo che ieri notte a Carmagnola, si è sviluppato nelle cantine di un condominio in via Torino 76. Il palazzo è stato evacuato.