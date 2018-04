1 maggio, in piazza a Torino i riders

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Torino domani sarà una delle piazze d'Italia in cui per la prima volta parteciperanno al corteo i riders, i lavoratori senza diritti. I fattorini delle piattaforme digitali Deliveroo, Foodora e JustEat, che effettuano in bicicletta le consegne a domicilio di pizze e sushi, sfileranno nella parte del corteo dei precari dell'Università per sottolineare la loro diversità, con lo slogan 'Non è un lavoretto, non è formazione, non è un'opportunità. È lavoro'. I riders - che nel pomeriggio si ritroveranno negli spazi della Cavallerizza Reale - hanno coniato l'hashtag #siamo indisponibili.