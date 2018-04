Riaperta la linea Torino-Savona

E' stata riaperta, questa mattina, la linea ferroviaria Torino-Savona sulla quale, venerdì' scorso, un treno regionale urtato da una gru esterna era deragliato e 10 persone, il macchinista e 9 passeggeri, erano rimaste ferite in modo lieve. Il primo treno è partito da Ceva (Cuneo), è transitato regolarmente a Trinità, luogo dell'incidente, ed è arrivato a Fossano (Cuneo) in orario, informa Trenitalia.

Sulle cause deragliamento è stata aperta un'inchiesta della Procura di Cuneo.