Juventus,Mandzukic in dubbio per Bologna

(ANSA) - TORINO, 29 APR - E' stata suturata con 10 punti, tra interni ed esterni, la ferita lacero-contusa alla caviglia destra di Mandzukic provocata dall'entrata di Vecino, espulso dopo l'intervento della Var. Dopo il rientro a Torino nella nottata, - informa la società bianconera - "Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L'intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti". "È fortemente a rischio - conclude la nota della Juventus - la presenza del giocatore per la gara di campionato di sabato prossimo contro il Bologna".