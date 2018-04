Juve, Allegri riposo doppio a squadra

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Due giorni di riposo per la Juventus dopo la preziosissima vittoria di San Siro, colta con rimonta e sorpasso in extremis. Allegri ha concesso non solo oggi ma anche domani per fare recuperare energie ai giocatori. I bianconeri torneranno in campo martedì primo maggio, a quattro giorni da Juventus-Bologna.

La Juventus dovrà poi preparare la doppia trasferta di Roma, il 9 maggio per la finale di Coppa Italia contro il Milan, il 13 in casa della Roma, nella penultima giornata di campionato.