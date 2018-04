Allerta gialla per temporali e vento

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Allerta gialla per i temporali su gran parte del Piemonte e per i venti forti sulle zone appenniniche. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) conferma le previsioni meteo di maltempo per 36 ore.

"Correnti umide e instabili associate ad infiltrazioni di aria fredda in quota - spiega Arpa - causeranno temporali, localmente forti, sulle zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali in estensione alle pianure adiacenti". Previsti forti venti sull'Appennino Ligure.

Pausa domani pomeriggio poi il tempo tornerà a peggiorare sul Piemonte il 1° maggio, quando sono previsti temporali su tutta la regione, più forti nel Cuneese, con quota neve a 1.600-1.700 metri.