Marotta "Nessun diverbio spogliatoio"

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Di straordinario quest'anno c'è il cammino del Napoli. A questo punto nella scorsa stagione avevamo un punto in meno ma nove punti sulla seconda. Questa è la differenza, noi abbiamo migliorato la nostra perfomance ma abbiamo trovato un Napoli straordinario". Così l'ad della Juvetus, Beppe Marotta, a Premium che poi torna a parlare del match di una settimana fa contro il napoli: "Sono state dette molte cose in modo falso. Smentisco nel modo più assoluto i diverbi all'interno dello spogliatoio - chiarisce il manager - Per quanto riguarda la contestazione dei tifosi io la trasformerei in esortazione a dare il massimo. E' uno stimolo che tutto l'ambiente Juventus ha vissuto in questa settimana: dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo perché senza forti motivazioni non si vince".