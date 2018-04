Reale Group, raccolta premi 4,5 mld

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Supera i 4,5 miliardi di euro, con un incremento del 18%, la raccolta premi complessiva - la più alta di sempre - di Reale Group, 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, dove è presente attraverso la Capogruppo Reale Mutua e le sue controllate. E' quanto emerge dal bilancio approvato oggi dall'assemblea riunitasi a Torino. Il dato risente dell'apporto delle compagnie italiane del Gruppo Uniqa, acquisite lo scorso maggio, e in parte minore dell'avvio dell'operatività della compagnia cilena del Gruppo.

L'utile consolidato è in aumento del 12,6%, a quota 147,5 milioni di euro, il patrimonio netto si attesta sui 2,5 miliardi di euro (+5,5%). L'indice di solvibilità, calcolato con formula standard, è pari al 202% a conferma dell'elevata solidità del Gruppo, quasi 4,5 milioni di assicurati.

L'assemblea ha anche nominato presidente Luigi Lana. Prende il posto di Iti Mihalich, che non si è ricandidato alla presidenza dopo cinque mandati consecutivi.