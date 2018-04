Juve: Barzagli, i tifosi ci incoraggiano

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "I tifosi sono venuti per incoraggiarci, hanno fatto una bella cosa". Così Andrea Barzagli, convinto che la visita degli ultrà, ieri a Vinovo, avrà risvolti positivi: "Credo lo abbiano sentito un po' tutti i ragazzi della squadra", assicura il difensore, ai microfoni di Sky, che nega ci siano state contestazioni. "I toni sono stati molto tranquilli, non ho sentito minacce o contestazioni. Al di là di quello che si può dire fuori è stata una giornata positiva". Una carica in più in vista della sfida con l'Inter.

"Conosciamo l'importanza della partita, così come di tutte le ultime quattro gare, e di conseguenza siamo concentrati sull'obbiettivo".