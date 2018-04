Fca, 1.050 da Mirafiori alla Maserati

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Fca e sindacati hanno raggiunto un accordo che, attraverso percorsi di formazione, salvaguarda l'occupazione nello storico stabilimento di Mirafiori, dove a luglio finiranno gli ammortizzatori sociali e cesserà la produzione dell'Alfa Mito: 1.053 lavoratori, tra maggio e luglio, saranno trasferiti alla Maserati di Grugliasco. Circa 500 lavoratori, con ridotte capacità lavorative, seguiranno un percorso di formazione ed è previsto l'esodo volontario incentivato per gli ultrasessantenni. Per gli altri ci sarà un programma di addestramento alla Maserati. L'intesa - che sarà votata dalle Rsa - è stata firmata dall'azienda con Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri e, in un incontro separato che si è svolto contemporaneamente all'Unione Industriale di Torino, con la Fiom.

Per i sindacati "è stato scongiurato il rischio occupazione a Mirafiori", ma ora "bisogna accelerare sul nuovo modello". La Fiom chiede "un confronto sulle prospettive industriali subito dopo la presentazione del piano di giugno".