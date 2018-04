Serie C: Alessandria vince Coppa Italia

ANSA) - ALESSANDRIA, 25 APR - L'Alessandria ha vinto la Coppa Italia di serie C, vincendo (3-1) anche la finale di ritorno contro la Viterbese. All'andata i piemontesi si erano imposti per 1-0. Oggi allo stadio 'Moccagatta', con quasi 30 gradi di temperatura, la Viterbese è passata in vantaggio nel primo tempo ed è stata rimontata nella ripresa. Per l'Alessandria è il primo trofeo vinto dopo 45 anni.