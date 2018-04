Pininfarina, auto elettriche a Pechino

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Pininfarina porta con Hybrid Kinetic Group di Hong Kong un'intera gamma di veicoli elettrici al Salone dell'Auto di Pechino. È prevista l'anteprima mondiale per due nuovi modelli, la berlina H500 e il Suv 4 posti H350, esposti accanto alla gran turismo HK Gt già presentata al Salone di Ginevra. Le tre vetture sono tutte dotate della tecnologia d'avanguardia - spiega in una nota Pininfarina - messa a punto da HK per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici da oltre 300 kW di potenza, centralina di controllo e un range extender che consente di ottenere un'autonomia di oltre 1000 km.

I tre modelli sono in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (la berlina) e 4,7 secondi (il Suv). Dalla collaborazione tra Pininfarina e HK sono già nati la berlina di lusso H600 presentata al Salone di Ginevra 2017 e i Suv 5 posti K550 e 7 posti K750 presentati al Salone di Shanghai 2017.