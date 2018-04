A Cavour festa della Carne Piemontese

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Tre giorni dedicati all''oro rosso' alimentare, la carne Igp della razza bovina Piemontese. Dal 27 al 29 aprile a Cavour (Torino) si tiene la 19/a edizione della rassegna sulla Piemontese, in una terra con oltre 100 allevamenti che ne fanno il secondo Comune dopo Cuneo per il numero dei capi allevati. La manifestazione assume particolare importanza nel 2018, "Anno del cibo italiano nel mondo".

I visitatori potranno visitare cascine, comprare in macelleria, apprezzare i menù nei ristoranti e agriturismi e i piatti cucinati nel self service sotto l'Ala del Gusto, in piazza Sforzini, dove ristoratori e macellai prepareranno i migliori tagli di carne. Ci saranno anche la Fiera di primavera con tante bancarelle e la Mostra zootecnica.

Ideata nel 2000 dal Comune, la manifestazione è organizzata con la collaborazione di Pro Cavour, Arap (Associazione Regionale Allevatori Piemonte), associazioni di categoria ed enti istituzionali, tra i quali la Città Metropolitana.