Moncalieri jazz festival a Giornata Jazz

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Il Moncalieri Jazz festival (tra i 30 festival inseriti nell'associazione nazionale I-Jazz) e la Città di Moncalieri, con il suo Castello Reale dal 1997 patrimonio Unesco, partecipa alla Giornata Internazionale del Jazz, il 30 aprile con la serata 'Music is my mistress - Duke Ellington and Frinds' con il gruppo 'Lili Darling quartett'.

"In Italia il binomio jazz e patrimonio culturale siti Unesco coinvolge ormai decine di luoghi - spiega il direttore del Moncalieri Jazz Festival, Ugo Viola - con un ricco cartellone di eventi nato in collaborazione con I-Jazz e in convenzione con il Comitato Giovani Unesco con il nome Unesco in Musica. Di cui facciamo parte con orgoglio - aggiunge Viola - grazie anche al sostegno della Città di Moncalieri, sempre più vocata a cultura e turismo. Il 15 gennaio - aggiunge - Paolo Fresu è stato nominato ambasciatore Unesco è questo ha ulteriormente spronato a realizzare su tutto il territorio nazionale numerosi concerti ed eventi nel nome del jazz".