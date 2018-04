Caccia, al via discussione nuova legge

(ANSA) - TORINO, 24 APR - E' iniziata in Consiglio regionale la discussione in aula della nuova legge sulla caccia della Giunta Chiamparino, messa a punto dall'assessore Giorgio Ferrero. Il provvedimento estende a 15 specie in più rispetto alla legge nazionale il divieto di caccia e razionalizza gli ambiti territoriali che governano l'attività venatoria, riducendone i cda da 38 a 22, dimezzandone il numero di componenti e prevedendo un solo revisore dei conti per tutti.

La legge, avversata dal centrodestra e dal Movimento 5 Stelle che hanno depositato altre due proposte legislative e molti emendamenti, in realtà ratifica alcuni aspetti che sono già operativi. Delle 15 specie in meno, 11 sono migratorie e praticamente già ora non cacciate. Ne restano quattro: lepre variabile, allodola, pernice bianca e merlo, le prime tre delle quali sono già state vietate con un provvedimento legislativo precedente, mentre l'ultimo è per tradizione poco cacciato in Piemonte.