Sequestrati capi abbigliamento cinesi

(ANSA) - TORINO, 18 APR - L'etichetta parlava di articoli 'Made in Italy', realizzati con tessuti di ottima qualità, ma la merce, migliaia di capi di biancheria intima, proveniva dalla Repubblica Popolare Cinese e dall'India. Due imprenditori italiani sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Torino, che ha sequestrato merce per oltre 10 milioni di euro.

Si trovava in un noto centro commerciale per la vendita all'ingrosso di Settimo Torinese e in Lombardia.

L'operazione, coordinata dalla procura di Torino, ha riscontrato anche numerose carenze in materia di sicurezza sul lavoro.

In tutto i finanzieri torinesi hanno sequestrato oltre 5 milioni di articoli di abbigliamento e biancheria intima falsamente etichettata 'made in italy'.

L'attività della guardia di finanza, oltre a contrastare tutte le forme di concorrenza sleale, è mirata alla tutela dei distretti industriali tessili-calzettiero, obiettivo strategico delle fiamme gialle.