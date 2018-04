Ok rettifica anagrafe per 'donna trans'

(ANSA) - TORINO, 5 APR - La Corte d'Appello di Torino ha sconfessato una sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese nel 2017 aveva negato a una donna trans (come lei stessa si è definita) che non intendeva sottoporsi ad alcuna operazione il diritto a essere riconosciuta donna all'anagrafe.

La ricorrente aveva fatto ricorso a dosi massicce di ormoni femminilizzanti, a una mastoplastica e a interventi sul viso, ma non all'intervento. Per i giudici di primo grado, che si erano basati su una consulenza psicologica, il percorso non era completo, ma in appello hanno ribaltato la decisione affermando che "non è possibile imporre ulteriori sofferenze e i rischi" di un intervento. L'avvocato Alexander Schuster esprime soddisfazione ("è la sconfitta di certa scienza psichiatrica") e sottolinea che è il Ministero dell'Interno è stato estromesso dalla causa: "Lo Stato etico è bocciato. La pubblica amministrazione non può decidere chi siamo e chi vogliamo essere".