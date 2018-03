Smog, nasce comitato 'Torino Respira'

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Si chiama 'Torino Respira' il comitato a sostegno dell'esposto in Procura presentato lo scorso aprile da Roberto Mezzalama per denunciare l'inquinamento atmosferico di Torino. "Da molti anni l'aria in città è fuori legge, - sostiene Mezzalama - praticamente da quando esiste una legge sulla qualità dell'aria". Nell'esposto si evidenziano i casi positivi di altre città e dati epidemiologici per Torino come la stima di 900 morti l'anno e la riduzione della speranza di vita di 24,7 mesi, associabili all'inquinamento.

Obiettivo del comitato essere cassa di risonanza per l'esposto e fare informazione collaborando con le associazioni.

"L'esposto - dice Mezzalama - è nato per forzare la mano a chi deve decidere perché siamo di fronte a un problema di salute e legalità". Per Mezzalama il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile "non ha obiettivi adeguati a risolvere il problema e anche le azioni di emergenza, per una situazione che ormai è la norma, come i blocchi del traffico, sono fatti in modo inefficace.