La radio nelle stazioni Metro di Torino

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Prendi la Metro e togli le cuffie" è lo slogan del progetto 'SoundTube' promosso dal Comune di Torino e da Gtt che consiste nel portare la trasmissione radiofonica nelle stazioni della Metropolitana di Torino dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.45. Una fascia oraria nella quale i passeggeri sono soprattutto studenti.

Il progetto è stato presentato in Comune dagli assessori alla Cultura e alle Politiche giovanili, Francesca Leon e Marco Giusta, e dai ragazzi della nuova redazione radiofonica realizzata ad hoc dall'associazione Culturale Klug, esperta in promozione culturale giovanile.

L'assessora Leon ha spiegato che il progetto ha preso corpo in un incontro nell'ambito del 'sabato dei cittadini', momento in cui l'amministrazione accoglie i cittadini. "Mi è parsa subito una bella idea - ha detto - mirata a rendere la metro più viva, a dar voce alle band di musica emergente in città e a diffondere notizie di cultura". Alla 'chiamata' dei promotori hanno risposto circa 100 band.