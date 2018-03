Torino capitale dell'impresa sociale

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Torino vuole diventare uno dei migliori posti al mondo per fare impresa e investire per l'impatto sociale. Un obiettivo che si basa sulla forza del terzo settore: 1.900 realtà tra cooperative sociali, imprese sociali, terzo settore, associazioni di volontariato. Le sole cooperative, cresciute dal 2001 dell'88%, danno lavoro a 22.000 persone, con un valore della produzione pari a 830.000 euro. La fotografia è stata scattata dal Comitato Imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino.

"L'imprenditorialità sociale è una risorsa importante per Torino, in grado di creare occupazione, sviluppo e inclusione.

Vogliamo aiutare la nascita di nuove attività", spiega il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Ilotte.

"Nell'area metropolitana di Torino esistono molti ingredienti necessari a intercettare una trasformazione globale e trasformarla in un'ipotesi di sviluppo locale", sottolinea Mario Calderini, presidente del Comitato imprenditorialità sociale.