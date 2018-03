Scavalca new jersey dopo scontro,è grave

(ANSA) - BAVENO (VCO), 20 MAR - Una donna di 77 anni di Varese è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere precipitata da un cavalcavia della A26 Gravellona Toce-Genova Voltri.

La donna era alla guida di una Mini Cooper e stava percorrendo il tratto tra Baveno e Gravellona, in direzione Nord, quando è finita contro il new jersey centrale. Niente di grave per lei e nemmeno per il passeggero che aveva a bordo. La donna è scesa dall'auto e, forse in preda al panico, ha scavalcato la barriera senza accorgersi che era su un cavalcavia. E' così precipitata nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. A dare l'allarme è stato l'uomo che si trovava con lei in auto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Romagnano Sesia.