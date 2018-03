Piemonte, 8.000 occupati in più

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Gli occupati in Piemonte sono 8.000 in più e i disoccupati 4 mila in meno (-2,3%). Il tasso di occupazione cresce di quasi un punto percentuale e sfiora nella fascia 20-64 anni il 70%, il tasso di disoccupazione scende dal 9,3 al 9,1%. Lo rivelano i dati Istat 2017, elaborati dall'osservatorio del mercato del lavoro. Aumentano di più i contratti a tempo determinato (+19,5%) rispetto agli indeterminati (+0,7%), ma, sebbene in crescita, dall'11 al 12,8%, l'incidenza del lavoro precario resta la più bassa in Italia, dopo la Lombardia (11,3%), a fronte di una media nazionale del 15,4%. Tra gli occupati i laureati sono 25.000 in più (+7,1%). Positivi i dati sui giovani: l'Istat stima nella fascia 15-24 anni un +9,1% dell'occupazione e un -4,6% della disoccupazione. "Il mercato del lavoro mostra, soprattutto nella seconda metà del 2017, segnali di ripresa abbastanza consolidati. Positivo, anche se non sufficiente, l'incremento occupazionale tra i giovani", spiega l'assessora Gianna Pentenero.