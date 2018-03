Italiaonline, presidio in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Circa 200 lavoratori di Italiaonline partecipano al presidio davanti alla Prefettura di Torino, organizzato dai sindacati in concomitanza con l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Una delegazione sarà ricevuta dal prefetto.

I lavoratori, con cappellini e pettorine gialli della ex Seat Pagine Gialle, manifestano rumorosamente con tamburi e fischietti. Hanno cartelli appesi al collo contro la chiusura della sede di Torino e i licenziamenti: 'È nata a Torino, qui deve rimanere'. 'Un no secco a un'operazione di macelleria sociale', si legge sugli striscioni.