Digital Magics apre sede a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Digital Magics, incubatore di startup digitali Made in Italy, apre a Torino e a Londra. Lo prevede l'accordo con iStarter, l'acceleratore italiano a Londra specializzato nello scale-up internazionale delle migliori realtà imprenditoriali italiane. L'incubatore Digital Magics Torino Powered By iStarter selezionerà idee e talenti per affiancarli nella nascita e nel processo di crescita di startup innovative piemontesi, creerà network locali di investitori che vogliano investire in neoimprese digitali. L'obiettivo è lanciare ogni anno startup innovative e organizzare eventi con gli operatori del settore. "Grazie all'accordo con iStarter diamo il via all'apertura di Digital Magics Torino e iniziamo un percorso di internazionalizzazione a favore delle nostre startup a Londra con l'apertura di Digital Magics iStarter. Questa partnership rappresenta un'importante opportunità di espansione verso i mercati anglosassoni delle nostre partecipate", sottolinea Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics.