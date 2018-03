Bocuse d'Or, presentato il team Italia

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 20 MAR - Lo chef Martino Ruggieri, candidato italiano al Bocuse d'Or, sarà affiancato da un team con presidente Giancarlo Perbellini, del ristorante 'Casa Perbellini', il francese Francois Poulain, nelle vesti di coach, il belga Curtis Clement Mulpa, commis, entrambi del ristorante Ledoyen di Parigi, e Luciano Toma, direttore dell'Accademia Bocuse d'Or, in qualità di promotion manager. La squadra è stata presentata oggi pomeriggio ad Alba (Cuneo).

Il team Italia cercherà la qualificazione per la finale 2019 (a Lione) del più celebre concorso internazionale di cucina l'11 giugno a Torino, nella selezione europea del Bocuse d'Or. Gli chef si sfideranno in una prova della durata di 5 ore e 35 minuti.