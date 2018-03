Nuova ztl Torino,"variabili da definire"

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Confronto serrato, questa sera a Palazzo Civico, fra i residenti del centro città e l'amministrazione comunale sulla futura Ztl che, ha confermato l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra, "si prevede di avviare nel 2019. Non abbiamo fretta - ha aggiunto - quello che ci interessa è fare bene".

La responsabile della viabilità ha illustrato il modello a cui sta guardando il Comune, "diverso da quello attuale", sottolineando che "per i residenti non cambierà nulla". La chiusura di tre ore al mattino - ha detto Lapietra - "ha creato forti scompensi, ad esempio il centro si è svuotato di uffici, e una Ztl chiusa è quello che non vogliamo".

L'assessora ha ribadito che le variabili su orari, costi e estensione, "sono ancora da definire e per questo stiamo facendo i tavoli, come quello di oggi, con le categorie interessate.

Siamo aperti alle proposte, c'è un modello definito accettato dal ministero ma tutte le variabili sono da definire". Durante l'incontro non sono mancate le critiche e le contestazioni.