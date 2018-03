Luca Bono in tour con 'L'illusionista'

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - A 25 anni ha bruciato le tappe, con spettacoli nei principali teatri italiani (a Natale a Torino sold out per 23 giorni) e nel mondo (450 date tra Europa e Canada) e ora con il suo primo one man show, 'L'illusionista', regia di Arturo Brachetti e musiche originali di Alex Britti, porta in giro per l'Italia la sua arte marcando il territorio.

Dopo la felice anteprima nella città natale, Torino, Bono, enfant prodige che a 17 anni ha vinto il campionato Italiano di Magia e due anni dopo il Mandrage d'Or, l'Oscar degli illusionisti, inizia il tour il 3 aprile a Milano (Teatro Manzoni), per seguire con Roma, 16 aprile, (Teatro Ambra Jovinelli), Bologna 6 maggio, (Teatro delle Celebrazioni) e Trento 6 maggio, (Auditorium Santa Chiara).

Sul palco Bono si presenta come un ragazzo 'normale' capace di fare cose straordinarie: nessun cilindro, bacchetta o frac, ma solo un intramontabile sorriso, jeans e maglietta e il suo stile personale. Accattivante, semplice, poetico e spettacolare.