Fondazione Sandretto va a Shanghai

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - L'arte contemporanea torinese 'emigra' in Cina: per la prima volta la Collezione Sandretto Re Rebaudengo sarà esposta in Cina, al Rockbund Art Museum di Shanghai dal 24 marzo al 27 maggio. Con la mostra 'Walking On The Fade Out Lines', una selezione di opere della Collezione curata da Larys Frogier, direttore del Rockbund Art Museum, e Hsieh Feng-Rong, the senior curator del Rockbund Art Museum. Sono 29 opere di 23 artisti, installazioni, fotografie, video a dipinti. Un progetto che invita il visitatore a ripensare la storia e a esplorare città e regioni sconosciute attraverso il lavoro di artisti che mettono in scena le domande contemporanee sulla globalizzazione.

La mostra rientra nella collaborazione tra la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Rockbund Art Museum che a giugno presenterà a Torino la mostra 'Tell me a story: Locality and Narrative' con artisti da tutta l'Asia che esporranno 12 opere legate ad altrettante culture regionali e ne tracceranno l'evoluzione fino all'era moderna.