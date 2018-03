Eletto presidente cardiologi ospedalieri

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 19 MAR - Federico Nardi, direttore della Struttura Complessa del 'Santo Spirito' di Casale, è il presidente regionale dei Cardiologi Ospedalieri.

Eletto a Torino nell'ambito dell'annuale congresso regionale Anmco (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), guiderà il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2018-2020.

L'Anmco è la prima Società Scientifica Cardiologica in Italia e la terza in Europa; rappresenta un interlocutore privilegiato per le istituzioni aziendali, regionali e nazionali, anche con alcuni tavoli permanenti, come quello sulla prevenzione cardiovascolare con l'Istituto Superiore di Sanità. Le cardiopatie sono la principale causa di morbilità e mortalità.