Blitz della polizia a Torino, perquisizioni e fermi negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo

Un blitz della polizia è in corso a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione di una manifestazione antifascista contro un'iniziativa elettorale del leader di CasaPound Simone Di Stefano. Sono in corso delle perquisizioni e secondo quanto viene riferito da ambienti antagonisti anche delle misure restrittive.