Bilancio Città,favorevoli revisori conti

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Parere favorevole al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Unico di Programmazione 2018-2021 del Comune di Torino dal collegio dei revisori dei conti dell'amministrazione cittadina. Nella relazione gli esperti contabili raccomandano "la puntuale azione amministrativa volta a dare contezza alle indicazioni della Corte dei Conti in particolare in materia di riduzione del debito, di rientro dalla anticipazione di tesoreria, di riscossione dei residui attivi ancora in esercizio".

Nella loro relazione i revisori dei conti della Città di Torino parlano di "coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio" e rilevano la "coerenza esterna e in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle norme relativa al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica".