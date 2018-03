Olimpiadi 2026: Appendino, domani si apre fase del dialogo

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - "Si apre la fase del dialogo" in vista di una possibile candidatura di Torino per organizzare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Lo ha sottolineato, in Sala Rossa, la sindaca di Torino Chiara Appendino nel giorno in ha incassato il sostegno di Luigi Di Maio: "Approviamo la sua decisione di inviare al Coni la manifestazione d'interesse - ha detto il leader di M5S - le Olimpiadi sono un'opportunità che il@Movimento5Stelle deve cogliere in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'evento". E domani il presidente del Cio Malagò sarà a Losanna, nella sede del Cio, dove parlerà "anche" dell'iter per la candidatura alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Il Consiglio comunale ha discusso oggi, e respinto, una mozione presentata dal Partito Democratico che, secondo la maggioranza e la stessa sindaca, sarebbe stato più opportuno ritirare. Perché - hanno spiegato - superata dagli eventi: già sabato, infatti, Chiara Appendino aveva annunciato di avere inviato al Coni la manifestazione d'interesse. "C'è il dialogo aperto - ha sottolineato la sindaca - perché a oggi non si può decidere nulla. Da un lato, bisogne vedere se il Coni otterrà la deroga per candidare una città italiana (la sessione in cui il Cio deciderà la sede dei Giochi 2026 è in programma a Milano, ndr), dall'altro si deve capire la posizione del prossimo governo, se è interessato a candidare l'Italia. Nessuno oggi è in grado di dire sì o no a scatola chiusa - ha concluso Chiara Appendino - non sappiamo quali saranno le condizioni e non sappiamo se Torino sarà in grado di sostenere la candidatura, si capirà nella fase di dialogo".

Resta sempre in corsa l'ipotesi che anche Milano si candidi: "E' un bene - dice Giovanni Malagò, presidente del Coni - che ci siano più ipotesi di candidature italiane, credo che questa sia anche una vittoria dei 5 stelle. Sicuramente - ha aggiunto - Milano è interessata e disponibile. Domani sarò a Losanna (alla sede del Cio, ndr) a parlare anche di questo".