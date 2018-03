A Palazzo Paesana germogli e fiori

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - E' dedicato ai germogli, fiori e verdure provenienti da cascine agricole a km zero del chierese, tra cui diversi prodotti spontanei e selvatici, il prossimo appuntamento enogastronomico del cartellone di alta cucina 'Les saveurs du palais' all'Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo Paesana, a Torino. Manifestazione tra cucina e arte, resa possibile dal recente recupero dei locali dove originariamente si trovava la cucina dei Marchesi di Saluzzo, ora diventata il cuore pulsante del Palazzo, una sorta di 'quinta sala' che dialoga con le sale auliche e consente agli ospiti di vivere un'esperienza multisensoriale inconsueta.

Per l'appuntamento di marzo, il resident chef di Palazzo Christian Mandura cura un menu primaverile, frutto di ricerche tra tradizione e modernità, accompagnato, come sempre, dall'esposizione di opere d'arte create ad hoc. Che questa volta sono opere in ceramiche ispirate al mondo vegetale, create dai laboratori Pastore e Bovina e da Elisa Confortini e coordinate da Creativity.