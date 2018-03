Strage Bardo, processo riprende a giugno

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - E' prevista per giugno a Torino la ripresa di una causa civile per l'attentato al Museo del Bardo, a Tunisi, il 18 marzo 2015.

L'iniziativa legale è stata attivata dai familiari di una delle vittime, Antonella Sesino, contro la Costa Crociere, che hanno citato in giudizio per avere organizzato una escursione a Tunisi nonostante i rischi e per non avere fornito ai partecipanti le informazioni necessarie. Gli avvocati dello studio legale Ambrosio & Commodo hanno sottolineato, nei ricorsi, che esistevano in proposito informative della Farnesina e che circolavano dei video in cui si annunciavano attentati.

I figli di Antonella Sesino, Giacomo e Simone, e l'ex marito della donna, Lorenzo Barbero, dipendente del Comune di Torino, non hanno accettato i 150 mila proposti da Costa Crociere a titolo di indennizzo.

Costa Crociere si è costituita in giudizio e ha negato ogni responsabilità, sottolineando, nella comparsa di citazione, come l'escursione a terra fosse stata organizzata da un altro operatore.