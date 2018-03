Pd, Gariglio lascia segreteria regionale

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Annuncia le dimissioni dalla carica di segretario regionale del Pd in Piemonte, Davide Gariglio, neo-eletto alla Camera dei Deputati. "Rimetto il mio mandato - ha detto oggi a Torino - non per sfuggire alle responsabilità ma, al contrario, per assumermele. C'è una richiesta sui tempi del segretario reggente Maurizio Martina, ma la linea è confermata".

"Non siamo alla ricerca di un nuovo leader - ha affermato Gariglio - ma di una nuova linea politica. Condivido la scelta di ripartire dalle assemblee nei seimila circoli del Pd, ma dobbiamo parlare anche fuori, non basta più parlarci all'interno. Sono stato in giro, sul territorio, nei tanti circoli piemontesi, è il messaggio unanime è quello di fare opposizione. Non possiamo tradire i nostri elettori, non in senso astratto, ma proprio per le differenze sui programmi".