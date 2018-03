Malagò, interesse diffuso per Olimpiadi

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - C'è "un interesse diffuso" per le Olimpiadi e, in vista dei Giochi invernali del 2026 per cui ieri il Coni ha ricevuto la manifestazione d'interesse di Torino, potrebbero emergere "altre candidature". Lo afferma il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo ad una domanda sulla candidatura di Torino, eventualmente in tandem con Milano, ai microfoni della trasmissione Italia nel Pallone, su Radio 2.

"Siamo molto felici. Prima c'era il problema di portare avanti una candidatura - aggiunge - adesso ci sono competizioni e, probabilmente, altri territori del Paese che si vorrebbero fare avanti".

"E' un fatto dovuto all'enorme credibilità acquisita nella sua storia dal sistema olimpico - aggiunge - e di recente con le due Coree: lo sport e i cinque cerchi sono riusciti a fare quello che i potenti della terra non erano riusciti. E questo è formidabile". Malagò ricorda che "sono cambiate le regole del gioco". "Bisogna fare una valutazione serena, perché sarebbe paradossale giocare la carta sbagliata".