Olimpiadi 2026, lettera Torino al Coni

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo ha comunicato la Città.

La decisione è stata appoggiata dal gruppo consiliare M5ss. "Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri - viene spiegato in una nota - il gruppo consiliare del M5S Torino appoggia la decisione della Sindaca Appendino con l'obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani. Il Movimento 5 stelle lavorerà con serietà nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere ad una eventuale candidatura".