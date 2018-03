Juve: Marotta, Allegri resta con noi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Allegri ha un contratto con noi per molti anni. Il rapporto con lui è ottimo, noi siamo uno dei club più importanti al mondo, da parte sua non ci sono indicazioni quindi per noi il problema non sussiste". Giuseppe Marotta ribadisce che Allegri resterà sulla panchina della Juve: l'ad bianconero sul mercato dice "è la fase del monitoraggio, siamo anche concentrati su Emre Can che è il nostro primo obiettivo".

Elogi a Higuain: "Sta vivendo un periodo di forma eccezionale.

E' un campione importante per la nostra squadra: è all'apice della sua carriera". Sulla Champions "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real". Quanto al possibile anticipo di Juve-Milan, Marotta spiega "abbiamo valutato tutto ma ci saranno molti giocatori che rientreranno dalle nazionali a ridosso del match e anticiparlo sarebbe illogico. Siamo abituati ad affrontare tante partite e non cerchiamo scuse. Non vogliamo galoppare la cultura dell'alibi".