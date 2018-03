Siccità, per Smat costi di 1,2 milioni

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - La siccità prolungata da luglio 2017 a gennaio 2018, ha comportato nel torinese costi aggiuntivi per Smat di oltre 1,2 milioni di euro. È il dato fornito dal presidente della società, Paolo Romano, in occasione del convegno 'Cambiamenti climatici e nuove sfide ambientali: il ruolo delle Utility" promosso, oggi a Torino, da Confservizi.

Per far fronte ai problemi idrici che hanno interessato 63 comuni a causa della scarsità di precipitazioni Smat ha effettuato 1336 interventi per integrare i serbatoi alimentati da fonti montane, portando, con autobotti e serbatoi mobili, 71 mila 329 metri cubi di acqua.

Oltre a interventi di tipo strutturale, come l'acquedotto della Val Susa e il bacino di lagunaggio torinese, è importante, per Romano, "analizzare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle falde profonde e proprio su questo abbiamo - spiega - abbiamo avviato uno studio della durata di 3 anni, che dovrebbe terminare in autunno e che riguarda 9 sottobacini, osservando i cambiamenti dal '50 ad oggi.