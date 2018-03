Italiaonline, Calenda incontrerà azienda

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I lavoratori di Italiaonline "non devono abbandonare le speranze, loro sanno che martedì incontro l'azienda per cercare di arginare questo processo. Ora tutto questo è il nostro lavoro quotidiano, si combatte posto di lavoro su posto di lavoro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a Circo Massimo su Radio Capital. "Incontrerò anche i sindacati, ci lavoro come su tutte le altre crisi".