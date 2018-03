Imprese Cuneo incontrano Ofer Sachs

(ANSA) - CUNEO, 16 MAR - L'ambasciatore d'Israele in Italia, Ofer Sachs, ha incontrato al Castello di Carrù, sede della Banca Alpi Marittime, un gruppo di imprenditori cuneesi. All'incontro, organizzato dal presidente dell'Associazione Italia-Israele di Cuneo carlo Benigni, era presente il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola.

"Abbiamo consolidato un'amicizia che ha radici antiche e profonde - sottolinea Gola -. C'è una grande concretezza per cosa si può fare. Israele ha una grande vocazione all'innovazione in tutti i settori. Siamo una provincia in cui c'è forte competenza nel settore manifatturiero e siamo convinti che possano concretizzarsi quelli che sono i loro brevetti e vocazioni all'innovazione con quelli che sono i prodotti della nostra produzione manifatturiera. Attualmente l'Italia esporta in Israele merci per circa 2,6 miliardi di euro, mentre la nostra provincia ne esporta per 43 milioni di euro e ne importa per 5 milioni. Quindi anche a livello cuneese, c'è molto spazio per una migliore collaborazione".