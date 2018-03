Cairo, Belotti non è in vendita

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Andrea Belotti ha avuto una stagione per il momento non fortunata dopo 2 infortuni in ottobre e in dicembre". Lo sostiene il presidente del Torino Urbano Cairo che aggiunge: "non lo voglio vendere" a chi gli chiede se la quotazione di 100 milioni che è stata fatta sia corretta. A suo avviso, il capitano del Toro "ha una grande voglia di tornare a fare il Belotti, io non ne voglio parlare, lasciamo parlare il campo".