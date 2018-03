Caffè, Giuseppe Lavazza in Colombia

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - I progetti della Fondazione Lavazza per migliorare le condizioni sociali e ambientali delle comunità di produttori di caffè in Colombia saranno rafforzati. Lo ha ribadito Giuseppe Lavazza, vicepresidente del gruppo, in una visita al Paese con Juan Manuel Santos, presidente della Repubblica di Colombia e Premio Nobel per la Pace 2016.

"Per Lavazza l'importanza della Colombia, terzo esportatore mondiale di caffè, è testimoniata dal duraturo rapporto instaurato nel Paese, da cui importiamo alcune delle più pregiate origini che caratterizzano le sue storiche miscele e nel quale implementiamo progetti pionieristici per lo sviluppo sostenibile", spiega Giuseppe Lavazza che è console onorario della Repubblica della Colombia in Torino.

La Fondazione Lavazza ha già ottenuto importanti risultati: oltre cento famiglie di agricoltori colombiani hanno potuto ripristinare le piantagioni di caffè dopo il periodo di guerriglia. Ora l'obiettivo è continuare la trasformazione tecnologica.