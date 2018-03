Caar, secondo minibond da 2 milioni

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Caar, azienda di ingegneria che opera nel settore automotive, aerospace e railway, torna sul mercato dei capitali di debito con due tranche di MiniBond quotati sul mercato Extramot Pro di Borsa Italiana per complessivi 2 milioni di euro. L'azienda torinese nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano dei MiniBond. I due nuovi prestiti obbligazionari sono stati interamente sottoscritti da investitori istituzionali qualificati, quali Iccrea BancaImpresa che aveva già partecipato alla prima operazione nel 2013.

"Questa nuova emissione ci consentirà di continuare nel nostro percorso di crescita. Abbiamo l'obiettivo di aumentare il fatturato da 15 a 25 milioni nei prossimi tre anni e creare nuovi posti di lavoro", spiega Francesco Ellena, amministratore delegato del gruppo. "Con la prima emissione siamo passati da 4,5 a 15 milioni di fatturato e abbiamo aumentato la forza lavoro di 170 dipendenti nel mondo, con 50 posti lavoro a tempo indeterminato per le nuove leve. Oggi abbiamo 215 dipendenti".