Bolaffi, gioielli e orologi a Milano

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sono visibili da domani, presso la sede milanese di Bolaffi, i gioielli e gli orologi che la casa d'aste venderà all'incanto martedì 20 marzo al Grand Hotel et de Milan. I cataloghi propongono una raffinata selezione di gioielli firmati, prestigiosi diamanti e iconici orologi da polso.

Tra i gioielli, gli highlight sono un paio di orecchini pendenti in perle naturali a goccia, una bianca e una grigia, e diamanti (base d'asta 20 mila euro). Il catalogo orologi spazia da pregiati e antichi modelli da tasca ai più moderni ed eleganti esemplari da polso con una ricca selezione di Rolex Daytona, presentati in numerosi materiali e referenze tra cui spicca l'inconfondibile 6239 corredato dal celebre quadrante 'Paul Newman' (base 90 mila euro). Non mancano inoltre esemplari di punta delle altre più rinomate maison svizzere, come il Patek Philippe Hour Glass in platino e diamanti agli indici (base 40 mila euro) e il Royal Oak Dual Time Audemars Piguet (base 6 mila euro).