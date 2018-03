Uccise moglie con una coltellata,30 anni

(ANSA) - NOVARA, 15 MAR - Nel luglio del 2016, aveva ucciso la moglie Gisella Purpura, allora quarantenne, con una coltellata: oggi è arrivata la condanna. Bilel Ilahi, tunisino di 27 anni, è stato condannato, con tiro abbreviato, a 30 anni di carcere: lui si è sempre dichiarato innocente.

Quel giorno di luglio i due avevano litigato, nel loro alloggio, una casa popolare in pieno centro a Novara, epilogo di una lite iniziata in precedenza nei giardini della stazione.

Proprio sulle scale della palazzina, Bilel Ilahi aveva sferrato la coltellata che, perforando un polmone, aveva procurato la morte della moglie. Prima di spirare, la donna aveva fatto in tempo a scendere in strada a chiedere aiuto.