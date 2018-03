Riforma terzo settore, convegno a Torino

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Le opportunità e i cambiamenti per il mondo associativo e lo sport dilettantistico all'interno del percorso formativo promosso dall'Unione Sportiva ACLI nazionale sugli aspetti fiscali delle società sportive dilettantistiche. Il futuro del mondo associazionistico e, più in generale, del Terzo Settore, discusso grazie all'aiuto di esperti e professionisti attivi nel panorama nazionale sono i principali temi al centro del dibattito 'La Riforma del Terzo Settore', organizzato dal Comitato US ACLI Torino e in programma domani all'Istituto Sociale di Torino. Tra gli interventi quelli del Presidente Provinciale dell'US ACLI, Cristina Perina, di Piero Demetri della Presidenza nazionale con delega alla Programmazione amministrativa e finanziaria, di Luigi Bobba, Sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore. Il Presidente dell'Us ACLI, Damiano Lembo terrà una relazione su Contabilità bilancio e controllo degli Enti del Terzo Settore.