Politecnico, aule prefabbricate per 800

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sono state realizzate in tempi record, meno di un anno dall'input alla costruzione, le quattro nuove aule prefabbricate del Politecnico di Torino: ciascuna ha una superficie di 220 metri quadrati e 220 posti a sedere più due posti per diversamente abili. L'investimento è stato di 4 milioni di euro.

"Dal 2012 le richieste di iscrizione al Politecnico sono aumentate del 50%, da 8.000 a oltre 12.000, soprattutto in ingegneria dove su 10.000 ne abbiamo potuti ammettere solo 4.500", ha sottolineato Marco Gilli che domani lascia la carica di rettore a Guido Saracco, presente all'inaugurazione delle aule.

"È un grande esempio di collaborazione rispetto a una vocazione della città. Il Politecnico è un'eccellenza del territorio, gli studenti un punto di forza e speriamo di riuscire a trattenerli qui creando opportunità di lavoro", ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino.