Piumini in lana vetro, denunciato

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - I giubbotti che vendeva non erano in piuma d'oca ma in un composto di 'lana di vetro'. Per questo motivo un ambulante è stato denunciato dalla guardia di finanza, a Torino, per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Il controllo è stato effettuato nel mercato di Santa Rita. I Baschi verdi del Gruppo Torino sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino. Sulla bancarella dell'ambulante sono stati trovati, fra l'altro, giubbotti e piumini con i marchi Moncler e Colmar falsificati; l'etichetta indicava che l'imbottitura era in piuma d'oca mentre si trattava di 'lana di vetro', materiale sintetico utilizzato di solito per coibentazioni e filtraggi. L'uomo, un quarantenne, non ha fornito indicazioni sulla provenienza dei prodotti.